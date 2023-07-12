Троих человек в Туапсе смыло вместе с домом. Что известно о разрушительном потопе на Кубани?

Четыре человека пропали без вести при потопе в Туапсе

На Кубани произошел сильный потоп — в ночь на 12 июля на Туапсинский район обрушились залповые дожди, из-за чего были затоплены улицы поселков. За три часа выпало 144 миллиметра осадков, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Четыре человека считаются пропавшими без вести, сообщили журналистам в управлении МЧС региона.

Троих человек смыло вместе с домом, среди них — несовершеннолетний

Дом с людьми снесло потоком воды в поселке Тюменском. В здании находились две девушки 19 и 15 лет, а также 15-летний подросток.

Вероятнее всего, двое из них -- брат и сестра. Около 6 утра они звонили матери и пытались вызвать спасателей, но через несколько минут дом смыло

Кроме того, в Туапсинском районе поток воды унес машину, в которой находился мужчина.

Стихия сносит автомобили и разрушает здания

На одной из записей видно, что унесенный потоком автомобиль застрял под мостом — его удалось достать оттуда, но поток сразу унес его в сторону моря.

На других кадрах видно гору автомобилей, которые смыло потопом. Очевидцы также засняли, как мощный поток воды сносит частные дома.

В нескольких поселениях Туапсинского района введен режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации действует в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района. По словам главы района Сергея Бойко, в результате ливневых осадков подтоплены жилые дома, социальные объекты, коммунальная инфраструктура.

Так, в Новомихайловском поселении пострадали 200 жилых и 25 многоквартирных домов, вода зашла в подвалы, подъезды и на первые этажи. В Джубгском поселении пострадали 60 жилых домов, разрушены один автомобильный и три пешеходных моста. В Тенгинском поселении пострадали 30 жилых домов. В поселке Тюменском в Небугском поселении пострадали 14 многоквартирных домов.

К ликвидации последствий привлечены Кубань-Спас, аэромобильная группа МЧС, спасательная служба Туапсинского района. На месте также работают сотрудники ОМВД и специалисты из администраций района и поселений.

Ливни прекратились, но штормовое предупреждение остается в силе

Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что осадки прекратились и уровень воды в реках падает, однако во многих городах Черноморского побережья действует штормовое предупреждение. Он напомнил отдыхающим об опасности купания в такую погоду.