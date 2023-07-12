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08:45, 12 июля 2023Силовые структуры

Полиция возбудила дело из-за повреждения 100 надгробий на российском кладбище

В Амурской области полиция возбудила дело из-за повреждения 100 надгробий на кладбище

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В Завитинске полиция возбудила дело из-за повреждения надгробий и памятников на местном кладбище. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Амурской области.

11 июля в дежурную часть стали поступать сообщения об осквернении мест захоронений их родственников. Прибывшие на место правоохранители обнаружили десятки расколотых и вырванных из земли надгробных плит. Как уточняют «Вести Амурская область», всего было повреждено более 100 надгробий.

Сейчас полиция устанавливает личности неизвестных вандалов. Результаты расследования находятся на контроле районной прокуратуры

Ранее сообщалось, что в Саратовской области задержали двух подростков, осквернивших 50 надгробий на кладбище.

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    Елизавета Новикова
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