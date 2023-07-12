Полиция возбудила дело из-за повреждения 100 надгробий на российском кладбище

В Амурской области полиция возбудила дело из-за повреждения 100 надгробий на кладбище

В Завитинске полиция возбудила дело из-за повреждения надгробий и памятников на местном кладбище. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Амурской области.

11 июля в дежурную часть стали поступать сообщения об осквернении мест захоронений их родственников. Прибывшие на место правоохранители обнаружили десятки расколотых и вырванных из земли надгробных плит. Как уточняют «Вести Амурская область», всего было повреждено более 100 надгробий.

Сейчас полиция устанавливает личности неизвестных вандалов. Результаты расследования находятся на контроле районной прокуратуры

Ранее сообщалось, что в Саратовской области задержали двух подростков, осквернивших 50 надгробий на кладбище.