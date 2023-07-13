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10:10, 13 июля 2023Спорт

Тренер вратарей сборной России назвал лучшего голкипера команды

Тренер вратарей сборной России Кафанов назвал Игоря Акинфеева лучшим голкипером команды

Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов назвал лучшего голкипера команды. Слова специалиста приводит Sport24.

«Первое место — Акинфеев. Практически без ошибок, самый стабильный. Серебро ЦСКА — его большая заслуга. Дальше — без мест. Сафонов, Селихов, Шунин, Лантратов, Песьяков», — заявил Кафанов.

Ранее Акинфеева признали лучшим вратарем сезона-2022/2023 Российской премьер-лиги. Он также победил в номинации «Лучший ассист сезона» за голевой пас, совершенный в матче с «Сочи» во втором туре.

Акинфеев — бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России. Вместе с ЦСКА он шесть раз выигрывал чемпионат России, семь раз — Кубок и Суперкубок страны. Кроме того, в составе армейцев Акинфеев стал обладателем Кубка УЕФА.

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    Ксения Курашкина
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