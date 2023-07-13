Тренер вратарей сборной России назвал лучшего голкипера команды

Тренер вратарей сборной России Кафанов назвал Игоря Акинфеева лучшим голкипером команды

Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов назвал лучшего голкипера команды. Слова специалиста приводит Sport24.

«Первое место — Акинфеев. Практически без ошибок, самый стабильный. Серебро ЦСКА — его большая заслуга. Дальше — без мест. Сафонов, Селихов, Шунин, Лантратов, Песьяков», — заявил Кафанов.

Ранее Акинфеева признали лучшим вратарем сезона-2022/2023 Российской премьер-лиги. Он также победил в номинации «Лучший ассист сезона» за голевой пас, совершенный в матче с «Сочи» во втором туре.

Акинфеев — бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России. Вместе с ЦСКА он шесть раз выигрывал чемпионат России, семь раз — Кубок и Суперкубок страны. Кроме того, в составе армейцев Акинфеев стал обладателем Кубка УЕФА.