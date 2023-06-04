Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Карен Хачанов
3:1
Завершен
Лоренцо Сонего
Ролан Гаррос (м)
Слоан Стивенс
0:0
1-й сет
live
Арина Соболенко
Ролан Гаррос (ж)
Анастасия Павлюченкова
2:1
Завершен
Элисе Мертенс
Ролан Гаррос (ж)
Элина Свитолина
2:0
Завершен
Дарья Касаткина
Ролан Гаррос (ж)
Новак Джокович
3:0
Завершен
Хуан-Пабло Варильяс
Ролан Гаррос (м)
Денвер Наггетс
Завтра
03:00 (Мск)
Майами Хит
НБА - плей-офф|Финал. 2-й матч
21:52, 4 июня 2023Спорт

В РПЛ назвали лучшего вратаря сезона-2022/2023

Акинфеев получил премии «Winline Герои РПЛ» за лучший ассист и как лучший вратарь сезона
Игорь Акинфеев

Игорь Акинфеев. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В Российской премьер-лиге (РПЛ) назвали лучшего вратаря сезона-2022/2023. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Это звание присудили 37-летнему голкиперу ЦСКА Игорю Акинфееву. Он провел за армейцев 29 матчей в чемпионате России, в 11 из которых не пропустил ни одного мяча. Награду вручили в рамках первой ежегодной церемонии «Winline Герои РПЛ». Акинфеев также победил в номинации «Лучший ассист сезона» за голевой пас, совершенный в матче с «Сочи» во втором туре.

Премию лучшему нападающему сезона присудили форварду «Зенита» Малкому, в номинации «Защитник сезона» победил Дуглас Сантос, также представляющий сине-бело-голубых, лучшим хавбеком назвали игрока «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

Среди тренеров журналисты, болельщики и спортсмены выделили наставника ЦСКА Владимира Федотова и Станислава Черчесова, возглавляющего венгерский «Ференцварош». Черчесов получил премию лучшему специалисту, работающему за рубежом.

Что думаешь? Оцени!
    Андрей Стрельцов
    Обсудить
    Последние новости
    Украинские диверсанты атаковали Белгородскую область и предложили губернатору встретиться. Он согласился ради пленных
    Блогерша раскрыла способ чистки стиральной машины с помощью двух дешевых средств
    Глава Минэнерго оценил ситуацию на нефтяном рынке
    В РПЛ назвали лучшего вратаря сезона-2022/2023
    Раскрыта любимая заправка россиян для окрошки
    Кейт Уинслет рассказала о травле в СМИ после выхода «Титаника»
    В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
    В российском регионе двое взрослых и ребенок погибли в ДТП с грузовиком
    Синоптик предупредил о попавшей в «холодный мешок» Москве
    Белгородский губернатор провел заседание оперштаба после атаки диверсантов
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.