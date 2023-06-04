В РПЛ назвали лучшего вратаря сезона-2022/2023

Акинфеев получил премии «Winline Герои РПЛ» за лучший ассист и как лучший вратарь сезона

В Российской премьер-лиге (РПЛ) назвали лучшего вратаря сезона-2022/2023. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Это звание присудили 37-летнему голкиперу ЦСКА Игорю Акинфееву. Он провел за армейцев 29 матчей в чемпионате России, в 11 из которых не пропустил ни одного мяча. Награду вручили в рамках первой ежегодной церемонии «Winline Герои РПЛ». Акинфеев также победил в номинации «Лучший ассист сезона» за голевой пас, совершенный в матче с «Сочи» во втором туре.

Премию лучшему нападающему сезона присудили форварду «Зенита» Малкому, в номинации «Защитник сезона» победил Дуглас Сантос, также представляющий сине-бело-голубых, лучшим хавбеком назвали игрока «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

Среди тренеров журналисты, болельщики и спортсмены выделили наставника ЦСКА Владимира Федотова и Станислава Черчесова, возглавляющего венгерский «Ференцварош». Черчесов получил премию лучшему специалисту, работающему за рубежом.

