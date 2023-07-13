Физик оценил возможность «интернет-апокалипсиса» из-за вспышки на Солнце

Физик Кузнецов: прогноз об уничтожении интернет-инфраструктуры Земли Солнцем преувеличен

Солнечная активность действительно может оказывать пагубное влияние на инфраструктуру Земли, однако ранее озвученный прогноз о том, что вспышки на Солнце могут привести к «интернет-апокалипсису», преувеличен, рассказал директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Пушкова РАН (ИЗМИРАН) Владимир Кузнецов. О том, как активность солнца влияет на Землю, ученый рассказал «Ленте.ру».

«Сейчас Солнце находится в стадии роста очередного, 25-го, цикла солнечной активности, появляются мощные активные области, солнечные пятна. В этих областях происходят самые мощные явления солнечной активности: вспышки, выбросы массы», — рассказал специалист.

Все это воздействует на околоземное пространство и саму Землю. Выбросы приводят к магнитным бурям, и во время этих магнитных бурь в атмосфере, в ионосфере и в самой Земле возникают токи, которые текут везде, где есть проводимость: в океане, горах, в нашей энергетической инфраструктуре Владимир Кузнецов директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Пушкова РАН (ИЗМИРАН)

Он также пояснил, что такие токи повреждают защиту трубопроводов, а также могут сжечь трансформаторы. Однако Кузнецов заверил, что сценарий, при котором вспышка на Солнце может уничтожить все на Земле, исключен.

«Мы проводили расчеты и выяснили, что для того, чтобы такое произошло, нужно примерно в сто раз увеличить мощность самых сильных по уровню событий, которые происходят на Солнце», — объяснил директор ИЗМИРАН.

Тем не менее эти вспышки и магнитные бури могут приводить к тяжелым последствиям для всей планеты. В основном это воздействие оказывается на северные регионы, где сильное магнитное поле, например, в Скандинавии – там регулярно регистрируются эти магнитно-индуцированные токи. Владимир Кузнецов директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Пушкова РАН (ИЗМИРАН)

С упомянутой возможностью солнечных вспышек уничтожить инфраструктуру интернета, по словам собеседника «Ленты.ру», ситуация аналогичная.

«Интернет обеспечивается космическими технологиями, спутниками. Если имеется в виду, что солнечная вспышка все уничтожит, то такое невозможно. Ученые доказывают, что такое положение дел исключено. Иметь место могут только местные эффекты», — заключил ученый.

Ранее в интернете раскритиковали нашедшего фрагменты «межзвездного корабля» астрофизика. Фрагменты представляют собой металлические шарики (или сферулы) диаметром полмиллиметра. Они были найдены на дне Тихого океана недалеко от Папуа-Новой Гвинеи на месте предполагаемого падения метеора CNEOS 20140108 (IM1), скорость которого была характерна для объекта, прилетевшего из-за пределов Солнечной системы.