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17:27, 13 июля 2023Россия

Российский регион попал под массированный обстрел со стороны Украины

Shot: ВСУ ведут массированный обстрел белгородского села Вязовое Краснояружского района

Фото: Telegram-канал SHOT

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут массированный обстрел села Вязовое Краснояружского района Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Как пишут авторы поста, местные жители сообщают о множестве прилетов. Информация о разрушениях и пострадавших пока не поступала.

Власти приграничного региона ситуацию в районе села Вязовое пока не комментировали.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в результате обстрела села Графовка со стороны Украины пострадал мужчина, который в момент атаки находился на улице. У него диагностировали осколочные ранения предплечья и грудной клетки.

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Как следует из ежедневной сводки главы региона, 12 июля власти Белгородской области зафиксировали 86 прилетов со стороны ВСУ. Больше всего ударов пришлось на Грайворонский городской округ, на территорию которого упало 38 снарядов. Кроме того под обстрелы попали населенные пункты Краснояружского и Белгородского района, а также Шебекинского городского округа.

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    Сергей Истомин
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