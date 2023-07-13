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16:42, 13 июля 2023Спорт

Эксперт дал совет по повышению эффективности жиросжигающих тренировок

Эксперты Shape посоветовали высокоинтенсивные интервальные тренировки для сжигания жира

Фото: Gabin Vallet / Unsplash

Эксперты журнала Shape дали советы по повышению эффективности жиросжигающих тренировок. Рекомендации приведены на сайте издания.

Специалисты рассказали: чтобы сжигать больше жира за меньшее время, необходимо заниматься по системе высокоинтенсивных интервальных тренировок — HIIT. Это объясняется тем, что тело регистрирует упражнения высокой интенсивности как стрессовый фактор и увеличивает производство высвобождающих жир гормонов катехоламинов. «Так как организм не повышает количество катехоламинов в той же степени во время выполнения стационарной кардиотренировки, вы, вероятнее всего, растопите больше абдоминального жира, занимаясь HIIT, даже если будете сжигать одинаковое количество калорий», — пояснил доктор медицинских наук Гейл Трапп.

Эксперты порекомендовали регулярно наращивать темп во время кардиотренировок. При этом они отметили, что продолжительность интервалов разной нагрузки не имеет значения, поэтому стоит попробовать разные варианты в зависимости от уровня подготовки.

Ранее врач-диетолог Триста Бест перечислила привычки, позволяющие продлить молодость за счет снижения риска развития болезней. Она посоветовала соблюдать средиземноморскую диету, предполагающую регулярное употребление в пищу белка и полезных жиров, и снизить количество ультрапереработанных продуктов в рационе.

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    Андрей Стрельцов
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