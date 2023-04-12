Диетолог перечислила замедляющие старение изменения в питании
Врач-диетолог Триста Бест перечислила пять привычек, позволяющих продлить молодость за счет снижения риска развития болезней. Ее слова приводит издание Eat This, Not That!.
По словам Бест, изменения в питании и образе жизни не остановят процесс старения, но способны его замедлить. Она посоветовала соблюдать средиземноморскую диету, предполагающую регулярное употребление в пищу белка и полезных жиров и снижение количества ультрапереработанных продуктов в рационе.
Хотя средиземноморская диета фокусируется в основном на рыбе и морепродуктах как источнике белка, она допускает и красное мясо. А включение в рацион полезных жиров равнозначно большому количеству омега-3 жирных кислот, которые обладают противовоспалительными свойствами и способствуют здоровому старению
Следующая рекомендация диетолога — ежедневно есть достаточное количество клетчатки и растительной пищи. Бест сослалась на исследование, согласно которому богатые пищевыми волокнами продукты позволят снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и даже рака. Увеличить количество клетчатки в рационе можно, включив в него больше овощей, фруктов, чечевицы и цельнозернового хлеба.
Преимущества растительной диеты включают увеличение продолжительности жизни, уменьшение воспаления в организме, помощь в потере веса, снижение уровня липидов, стабилизацию кровяного давления
Также для замедления старения людям необходимо употреблять больше белка, продолжила диетолог. По ее словам, после 30 лет тело начинает терять мышечную массу, причем этот процесс максимально ускоряется к 60 годам. Для поддержания здорового роста мышц необходимы регулярные силовые тренировки в сочетании с диетой, богатой белком. Его источниками специалистка назвала мясо птицы, рыбу, яйца, орехи, греческий йогурт.
Бест рекомендовала не забывать о полезных жирах в питании и по возможности исключить из меню колбасы, бекон, сосиски и другие ультрапереработанные продукты из красного мяса. Это поспособствует профилактике таких возрастных болезней, как диабет, сердечно-сосудистые патологии, рак и ожирение. «Эти продукты старят человека не только внутренне, но и внешне, так как вызывают окислительное повреждение кожи, что может привести к появлению морщин», — заключила диетолог.
Ранее пластический хирург назвал привычки, которые негативно сказываются на внешности. По его словам, неправильно подобранная подушка и увлечение гаджетами приводят к преждевременному старению.