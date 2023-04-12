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18:46, 12 апреля 2023Забота о себе

Диетолог перечислила замедляющие старение изменения в питании

Диетолог Бест посоветовала соблюдать средиземноморскую диету, чтобы замедлить старение

Фото: Sam Moghadam Khamseh / Unsplash

Врач-диетолог Триста Бест перечислила пять привычек, позволяющих продлить молодость за счет снижения риска развития болезней. Ее слова приводит издание Eat This, Not That!.

По словам Бест, изменения в питании и образе жизни не остановят процесс старения, но способны его замедлить. Она посоветовала соблюдать средиземноморскую диету, предполагающую регулярное употребление в пищу белка и полезных жиров и снижение количества ультрапереработанных продуктов в рационе.

Хотя средиземноморская диета фокусируется в основном на рыбе и морепродуктах как источнике белка, она допускает и красное мясо. А включение в рацион полезных жиров равнозначно большому количеству омега-3 жирных кислот, которые обладают противовоспалительными свойствами и способствуют здоровому старению

Триста Бестврач-диетолог
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Следующая рекомендация диетолога — ежедневно есть достаточное количество клетчатки и растительной пищи. Бест сослалась на исследование, согласно которому богатые пищевыми волокнами продукты позволят снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и даже рака. Увеличить количество клетчатки в рационе можно, включив в него больше овощей, фруктов, чечевицы и цельнозернового хлеба.

Преимущества растительной диеты включают увеличение продолжительности жизни, уменьшение воспаления в организме, помощь в потере веса, снижение уровня липидов, стабилизацию кровяного давления

Триста Бестврач-диетолог

Также для замедления старения людям необходимо употреблять больше белка, продолжила диетолог. По ее словам, после 30 лет тело начинает терять мышечную массу, причем этот процесс максимально ускоряется к 60 годам. Для поддержания здорового роста мышц необходимы регулярные силовые тренировки в сочетании с диетой, богатой белком. Его источниками специалистка назвала мясо птицы, рыбу, яйца, орехи, греческий йогурт.

Бест рекомендовала не забывать о полезных жирах в питании и по возможности исключить из меню колбасы, бекон, сосиски и другие ультрапереработанные продукты из красного мяса. Это поспособствует профилактике таких возрастных болезней, как диабет, сердечно-сосудистые патологии, рак и ожирение. «Эти продукты старят человека не только внутренне, но и внешне, так как вызывают окислительное повреждение кожи, что может привести к появлению морщин», — заключила диетолог.

Ранее пластический хирург назвал привычки, которые негативно сказываются на внешности. По его словам, неправильно подобранная подушка и увлечение гаджетами приводят к преждевременному старению.

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Наталья Обрядина
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