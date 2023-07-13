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14:58, 13 июля 2023Из жизни

Российский водитель бензовоза назвал главных виновников ДТП в его профессии

Водитель бензовоза назвал своих коллег виновниками 90 процентов ДТП в их профессии

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Водитель-экспедитор бензовоза из Белгородской области назвал главных виновников аварий, в которые попадают его коллеги. О причинах ДТП в его профессии российский шофер, пожелавший остаться анонимным, рассказал в интервью «Ленте.ру».

49-летний житель Старого Оскола рассказал, что водители бензовозов проходят специальный инструктаж и полностью отвечают за перевозимый груз. При этом он считает, что чаще всего авариях виноваты сами перевозчики топлива.

«В 90 процентах аварий виноват водитель, конечно. Какой-то процент занимают погодные условия. Остальное — второй участник аварии. Бывает и такое, что ты спишь на стоянке, а в тебя просто врезаются», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

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Он также отметил, что в его компании существует система штрафов за нарушения правил дорожного движения. В автомобилях установлена специальная система, которая следит за поведением водителей в рейсах. Шоферу выставляется оценка по итогам поездки. «По этим баллам могут штраф выписать, а могут на повторное обучение отправить или правила дорожного движения заставить снова сдавать», — рассказал водитель бензовоза.

Ранее водитель-экспедитор бензовоза из Старого Оскола назвал главную трудность своей профессии. По его словам, она заключается в слишком плотном графике и отсутствии времени для полноценного отдыха.

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    Никита Савин
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