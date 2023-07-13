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07:51, 13 июля 2023Спорт

Тренер назвала лучший способ избавиться от второго подбородка

Тренер Дерендеева рекомендовала расслабить трапецию для избавления от второго подбородка

Фото: Geinz Angelina / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-тренер Ольга Дерендеева назвала лучший способ избавиться от второго подбородка. Ее слова приводит «Санкт-Петербург».

Дерендеева заявила, что упражнения для самой широкой мимической мышцы на передней поверхности шеи могут помочь дольше сохранить молодость лица. Тренер подчеркнула, что мышца не крепится к костям, а края сверху и снизу буквально вплетаются в мышцы нижней трети лица и в грудные мышцы.

Специалист рекомендовала сначала расслабить трапецию, а затем хорошо помассировать указанную выше зону. После нужно поворачивать голову влево и вправо, пытаясь тянуться макушкой наверх. Сидеть необходимо с ровной спиной.

В мае 2023 года журналисты «Сиб.фм» назвали лучшее упражнение для возвращения «углов молодости». Для этого нужно широко открыть рот, выдвинуть подбородок вперед и почувствовать, как работают мышцы под челюстью. Затем нужно медленно и напряженно закрывать рот.

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    Анастасия Борисова
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