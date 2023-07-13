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07:31, 13 июля 2023Ценности

Блогерша нашла способ смастерить бюстгальтер из старой вещи

Блогерша Эмили Зек смастерила бюстгальтер из старых трусов от купальника

Фото: @emilyzeck

Блогерша Эмили Зек с никнеймом emilyzeck нашла простой способ смастерить бюстгальтер из старой вещи. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok.

Инфлюэнсерша рассказала, что нашла применение старым трусам от купальника, которые для нее оказались неудобны, однако ей жаль их выбрасывать. На размещенных кадрах юзерша продемонстрировала желтые плавки на завязках. Сначала она полностью развязала их, перевернула боком, а затем сформировала узел в области ластовицы (подкладка в области промежности на женских и мужских трусах или на колготках, соединяющая переднюю и заднюю часть изделия — прим. «Ленты.ру»).

После этого девушка затянула два верхних шнурка вокруг шеи, а нижних — вокруг спины. На размещенных кадрах видно, что предмет гардероба подошел Зек по размеру и визуально приподнял ее грудь.

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Пользователи сети оценили рекомендацию автора ролика в комментариях под постом. «Ого, спасибо, что поделились!», «Очень круто, что вы превратили ненужную вещь во что-то стоящее», «Правда, одна сторона плавок ведь больше другой, поэтому бюстгальтер будет смотреться негармонично», — написали они.

Ранее в июле сотрудница магазина одежды (имя и фамилия неизвестны) показала простой способ скрыть бюстгальтер в оголяющем спину наряде. Блогерша продемонстрировала метод на модели, которая была одета в длинное платье с открытой спиной на тонких бретелях и завязками по бокам.

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    Екатерина Ештокина
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