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00:46, 13 июля 2023Мир

Захарова объяснила причину хамства Зеленского в адрес главы Минобороны Британии

Захарова: Зеленский нахамил главе Минобороны Британии Уоллесу, потому что многое знает
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Грубость украинского президента Владимира Зеленского в адрес главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса является шантажом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

По ее словам, глава Украины многое знает, поэтому позволяет себе подобные высказывания. «Зеленский нахамил, поиздевался, протроллил британского министра обороны... По большому счету, он всех их шантажирует объемом знаний, которые у него есть», — отметила дипломат. Находясь в таком положении, украинский лидер продолжает выдвигать новые требования, добавила Захарова.

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    Марина Совина
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