Полицейский из Лас-Вегаса ограбил три казино из-за игровых долгов

Зависимость от азартных игр вынудила полицейского ограбить три казино

Полицейский с зависимостью от азартных игр ограбил три казино в Лас-Вегасе, забрав оттуда в общей сложности 165 тысяч долларов (около 15 миллионов рублей). Об этом сообщает Associated Press.

35-летнего Калеба Роджерса арестовали по подозрению в трех разных ограблениях, которые он, по версии следствия, совершил за четыре месяца, используя для устрашения персонала казино табельное оружие. Прокуратура считает, что пойти на этот шаг полицейского вынудили зависимость от азартных игр и связанные с ней игровые долги.

Согласно версии прокуратуры, Роджерс совершил первые два ограбления в ноябре 2021-го и январе 2022 года. После третьего ограбления в феврале 2022-го его уже на выходе сумели схватить специалисты службы охраны, которые передали мужчину правоохранителям.

Роджерс отправлялся на ограбления в маске-балаклаве, надевал темную одежду и черные латексные перчатки. После того как кассиры передавали ему деньги, он складывал их в сумку, спрятанную под курткой. Затем мужчина выходил и быстро бежал к машине, характерно прихрамывая на одну ногу. Во время одного из ограблений Роджерс предположительно использовал машину своего брата Джозайи, чтобы скрыться с места преступления. Позже, согласно показаниям Джозайи, он попросил его избавиться от автомобиля.

Во время последнего ограбления Роджерс прибыл к казино в минивэне без номеров и заклеил серийный номер служебного револьвера желтым стикером. Когда его скрутила охрана, Роджерс пытался угрожать мужчинам, спрашивая их, готовы ли они из-за такого «схлопотать пулю». Прибывшим на место полицейским мужчина сразу назвал свое имя, звание и идентификационный номер.

В ходе допросов детектив спросил Роджерса, можно ли было что-то сделать, чтобы предотвратить ограбления, на что преступник ответил: «Ничего».

Адвокат Роджерса Ричард Покер утверждает, что в двух случаях из трех у обвинителей слабые доказательства. Он заявил, что ФБР и полиция надавили на двух свидетелей, включая брата Роджерса, чтобы они дали показания, подтверждающие вину подсудимого, и нераскрытые дела можно было закрыть.

В настоящий момент Роджерс, который отслужил в полиции семь лет, остается под арестом. Ему не позволили выйти под залог. Слушания по его делу начнутся в ближайшее время. Мужчину пока не уволили с должности, он находится в неоплачиваемом отпуске. Однако, вероятнее всего, Роджерса ждет тюремный срок, поскольку во время последнего ограбления его поймали с поличным.

Ранее сообщалось, что полицейские из Нового Орлеана арестовали пожилую женщину, после того как она попыталась ограбить банк. Пенсионерка совершала преступление, опираясь на ходунки.