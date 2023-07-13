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19:22, 13 июля 2023Ценности

Наряд популярного певца Сэма Смита на красной дорожке высмеяли в сети

Британского певца Сэма Смита высмеяли в сети за оверсайз-наряд на премьере фильма «Барби»

Фото: Wiktor Szymanowicz / Anadolu Agency via Getty Images

Популярный британский певец Сэм Смит вышел на красную дорожку в необычном наряде и был высмеян в сети. Соответствующий материал публикует PageSix.

Поп-исполнитель посетил премьеру фильма «Барби» в Лондоне в оверсайз-костюме, который состоял из темно-синего свитшота с надписью, футболки и светлых расклешенных джинсов. При этом он был с короткой стрижкой и уложенной бородой рыжего цвета.

Журналисты обратили внимание на комментарии в соцсети Twitter, в которых фанаты раскритиковали внешний вид Смита. «Исключительный случай, когда он мог показать себя во всей красе, но он выбрал именно это», «На премьеру "Барби" прийти в обычной одежде», «Мне кажется, это худший наряд, который я когда-либо видел», «Он бы еще больше надел одежды к этому изобилию», — возмутились они.

В феврале Сэм Смит стал мемом в сети из-за латексного костюма на премии Brit Awards. Поп-исполнитель посетил церемонию награждения премии Brit Awards 2023 в оверсайз-костюме черного цвета с заостренными дутыми рукавами и штанинами из ассортимента лондонского бренда Harri. Его образ дополнили небольшие серьги и кожаные сапоги на толстом каблуке и платформе в тон одежде.

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    Екатерина Ештокина
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