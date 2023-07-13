В Киеве назвали ключевыми гарантии от владеющих ядерным оружием стран G7

Секретарь СНБО Украины назвал ключевыми гарантии от стран G7, владеющих ядерным оружием

Киев считает важными гарантии безопасности от стран G7, владеющих ядерным оружием. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире телеканала «Рада».

«Это была ключевая вещь — когда мы будем иметь с каждым членом "семерки" отдельные соглашения о нашей безопасности», — сказал Данилов. При этом он подчеркнул важность предоставления военной помощи от стран с ядерным оружием.

Он назвал ядерное оружие вещью, «которой пугаются на Западе» и пожалел об отказе от него Украины по условиям Будапештского меморандума в 1994 году.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украине стоит больше выражать благодарность за поставленное оружие. «Знаете, мы не Amazon», — сказал от, добавив, что в Киеве часто забывают о благодарности.