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09:55, 13 июля 2023Бывший СССР

В Киеве назвали ключевыми гарантии от владеющих ядерным оружием стран G7

Секретарь СНБО Украины назвал ключевыми гарантии от стран G7, владеющих ядерным оружием

Фото: Yves Herman / Reuters

Киев считает важными гарантии безопасности от стран G7, владеющих ядерным оружием. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире телеканала «Рада».

«Это была ключевая вещь — когда мы будем иметь с каждым членом "семерки" отдельные соглашения о нашей безопасности», — сказал Данилов. При этом он подчеркнул важность предоставления военной помощи от стран с ядерным оружием.

Он назвал ядерное оружие вещью, «которой пугаются на Западе» и пожалел об отказе от него Украины по условиям Будапештского меморандума в 1994 году.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украине стоит больше выражать благодарность за поставленное оружие. «Знаете, мы не Amazon», — сказал от, добавив, что в Киеве часто забывают о благодарности.

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    Алевтина Запольская
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