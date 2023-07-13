Один человек погиб при потопе в Туапсе

ТАСС: в Туапсе при потопе погиб один человек

Один человек погиб при потопе в городе Туапсе Краснодарского края. Об этом сообщил ТАСС представитель экстренных служб.

Судьба еще четырех человек остается неизвестной, добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что трое пропавших при потопе людей находились в доме, который снесло потоком воды.

В ночь на 12 июля в Туапсе за три часа выпало 144 миллиметра осадков. Это привело к подтоплениям, в городе было частично приостановлено водоснабжение. По данным МЧС России, подтопленными остаются 650 придомовых территорий в 11 населенных пунктах Туапсинского района.