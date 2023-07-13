Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:25, 13 июля 2023Россия

Один человек погиб при потопе в Туапсе

ТАСС: в Туапсе при потопе погиб один человек

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Один человек погиб при потопе в городе Туапсе Краснодарского края. Об этом сообщил ТАСС представитель экстренных служб.

Судьба еще четырех человек остается неизвестной, добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что трое пропавших при потопе людей находились в доме, который снесло потоком воды.

В ночь на 12 июля в Туапсе за три часа выпало 144 миллиметра осадков. Это привело к подтоплениям, в городе было частично приостановлено водоснабжение. По данным МЧС России, подтопленными остаются 650 придомовых территорий в 11 населенных пунктах Туапсинского района.

Что думаешь? Оцени!
    Алан Босиков
    Обсудить
    Последние новости

    Командир «Ахмата» заявил о контроле России над Клещеевкой

    Изучающий старение врач перечислил полезные привычки для сохранения молодости

    50-летняя Хайди Клум показала внешность без макияжа

    Описана ситуация в Туапсинском районе после залповых ливней

    Байден фамильярно обратился к Зеленскому и извинился

    Схватка собаки и пробравшегося в дом леопарда попала на видео

    Трое молодых россиян решили заработать на наркоторговле и попались полицейским

    Артемий Лебедев назвал недостаток жизни на Западе

    На Западе сравнили Зеленского с еврейской бабушкой

    Россиянам назвали способы обезопасить себя при покупке квартиры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости