Один человек погиб при потопе в Туапсе
ТАСС: в Туапсе при потопе погиб один человек
Один человек погиб при потопе в городе Туапсе Краснодарского края. Об этом сообщил ТАСС представитель экстренных служб.
Судьба еще четырех человек остается неизвестной, добавил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что трое пропавших при потопе людей находились в доме, который снесло потоком воды.
В ночь на 12 июля в Туапсе за три часа выпало 144 миллиметра осадков. Это привело к подтоплениям, в городе было частично приостановлено водоснабжение. По данным МЧС России, подтопленными остаются 650 придомовых территорий в 11 населенных пунктах Туапсинского района.