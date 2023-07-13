Обслуживание китайских машин в России резко подорожало

Fit Service: с начала 2023 года обслуживание китайских машин в России подорожало на треть

За пять месяцев 2023 года обслуживание и ремонт китайских автомобилей в России подорожали почти на треть (плюс 27 процентов) в годовом выражении. Об этом со ссылкой на исследование сети автосервисов Fit Service сообщает «Газета.Ru».

Средний чек обслуживания машины в сервисном центре с начала года увеличился с 5,6 до 7,1 тысячи рублей. Как объяснила директор Fit Service Татьяна Овчинникова, причина этому — не качество китайских автомобилей, а сложности с подбором комплектующих к ним.

В пятерку самых частых посетителей автосервисов в 2023 году вошли Lifan X60, Lifan Solano, Geely Emgrand EC7, Great Wall Hover H3, Great Wall Hover H5. Также среди лидеров — Haval F7, Geely Atlas, Lifan X50, Chery Tiggo 7 и Geely Emgrand X7.

По словам дилеров, с января по май 2023 года стоимость техобслуживания автомобилей в стране поднялась на 21 процент из-за ухода из России иностранных поставщиков и роста цен на оригинальные запчасти. Благодаря появлению на рынке аналогов зарубежных комплектующих, ситуация с ценами выровнялась, но не окончательно, заявил директор по сервису автомобильного маркетплейса Fresh Александр Носко.

С начала 2023 года Россия стала крупнейшим зарубежным рынком для китайских авто. По данным таможенных органов КНР и Китайской ассоциации автопроизводителей, по количеству ввезенных новых машин из КНР (287 тысяч штук) Россия почти вдвое опережает другие страны.

Типичным владельцем китайского автомобиля эксперты «Росгосстраха» и банка «Открытие» назвали мужчину в возрасте 35-40 лет, который живет в экономически развитой европейской части России и взял машину в кредит. Согласно их анализу, за первое полугодие 2023-го на новую китайскую машину был оформлен каждый второй автокредит. В среднем займ на покупку машины составлял два миллиона рублей при средней стоимости автомобиля в 2,6 миллиона.