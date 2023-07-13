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11:09, 13 июля 2023Наука и техника

Найден снижающий уровень сахара цветок

Life Metabolism: соединение из цветка снизило уровень сахара у людей с диабетом

Фото: Matt C / Unsplash

Ученые из Университета Отаго нашли цветок, снижающий уровень сахара у людей с диабетом. Результаты работы опубликованы в журнале Life Metabolism.

В ходе рандомизированного контролируемого перекрестного клинического исследования, которое продолжалось восемь лет, авторы протестировали три соединения, выделенные из лепестков цветков георгины. Участники эксперимента жили с диагнозом преддиабет или диабет второго типа. Предыдущие испытания на животных показали, что соединение способно сократить воспаление мозга, повысить чувствительность к гормону инсулину в мозге и улучшить регуляцию уровня сахара в крови.

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Теперь оказалось, что растительная молекула, полученная из экстракта георгины, стабилизирует уровень сахара в крови пациентов с диабетом.

Технологию уже запатентовали, а исследователи заключили сотрудничество с коммерческой компанией, чтобы вывести на рынок натуральную добавку с экстрактом георгины, направленную на поддержание нормального уровня сахара в крови и инсулина.

В июле 2023 года сотрудники Центра питания человека Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе обнаружили, что физические упражнения в комбинации с потерей веса на десять процентов способны значительно улучшить состояние людей с ожирением и преддиабетом.

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    Елена Апазиди
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