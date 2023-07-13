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00:02, 13 июля 2023Мир

Лавров оценил мирные инициативы КНР, Бразилии и Африки по Украине

Лавров поблагодарил Китай, Бразилию и Африку за мирные инициативы по Украине

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Москва благодарит Китай, Бразилию и страны Африки за их мирные инициативы по урегулированию конфликта на Украине. Так предложения партнеров оценил глава МИД России Сергей Лавров в интервью «Ленте.ру».

Министр отметил, что Россия не считает подобные предложения преждевременными, и подчеркнул, что «мир всегда находится в приоритете по сравнению с боевыми действиями». По его словам, Москва внимательно изучила все поступившие инициативы и провела соответствующие консультации с партнерами, включая особенно доверительную и теплую встречу с представителем КНР в конце мая.

«Многие предложения наших партнеров мы разделяем. Например, такие, как соблюдение международного права и Устава ООН, отказ от менталитета "холодной войны", разрешение гуманитарного кризиса, обеспечение безопасности атомных электростанций, прекращение односторонних санкций, отказ от использования мировой экономики в политических целях», — рассказал Лавров.

17 июня президент России Владимир Путин провел встречу с представителями африканских стран, ранее выступивших с мирной инициативой по разрешению конфликта на Украине. В ходе встречи российский лидер поблагодарил партнеров за усилия по поиску путей урегулирования ситуации на Украине.

26 мая в Москве прошли переговоры со спецпредставителем Китая по делам Евразии Ли Хуэем, который перед этим посетил страны Европейского союза и Украину в рамках продвижения мирного плана, который Пекин представил еще в конце февраля. А в конце марта в России побывал специальный помощник президента Бразилии по международным делам Селсу Аморим, предложившего создать группу посредников для будущих переговоров между Киевом и Москвой по типу «Группы двадцати» (G20).

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    Виктория Кондратьева
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