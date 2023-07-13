На Западе сравнили Зеленского с еврейской бабушкой

WP: президент Украины Зеленский использует метод дипломатии, основанный на чувстве вины

Возмущение президента Украины Владимира Зеленского на прошедшем саммите НАТО в Вильнюсе объясняется его основанным на чувстве вины методом ведения дипломатии, который он использует по отношению к западным партнерам. Об этом пишет американская газета The Washigton Post.

По словам американского эксперта по внешней политике и бывшего советника Госдепартамента США Джереми Шапиро, украинский лидер напоминает ему еврейскую бабушку. «Никогда не пиши, никогда не звони, никогда не отправляй F-16», — иронизирует он, объясняя его реакцию на отсутствие официального приглашения Украины в Североатлантический альянс.

Ранее Зеленский заявил, что Украина никогда не обменяет территории страны на членство в НАТО. Он также попросил альянс конкретизировать условия, которые должна выполнить республика для вступления в него.

До этого Зеленский пожаловался, что на Западе затягивают с обучением украинских военнослужащих управлению истребителями F-16.