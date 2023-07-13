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11:48, 13 июля 2023Россия

В Госдуме отреагировали на обращение отстраненного генерала с позывным Спартак

Депутат Госдумы Картаполов заявил, что обращение отстраненного генерала Попова услышали
СюжетМинобороны:

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Обращение отстраненного генерала-майора Ивана Попова с позывным Спартак было услышано, Минобороны решит озвученные им проблемы. Об этом заявил глава комитеты Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с Ura.ru.

По его словам, видеть проблемы и слышать своих подчиненных — это важнейший навык любого начальника. «Поэтому я думаю, что услышали, увидели и будут принимать меры те, кому это положено делать», — сказал Картаполов.

Ранее депутат Госдумы Андрей Гурулев опубликовал заявление Попова, в котором тот утверждает, что был отстранен от службы после заявлений о проблемах в Российской армии. По словам Спартака, он высказал свое мнение «откровенно и предельно жестко», из-за чего вышестоящее руководство увидело в нем опасность и за один день «состряпало приказ министра обороны» об отстранении от службы.

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На публикацию заявления Попова отреагировал первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак. По его словам, Гурулев устроил из этого политическое шоу. Сенатор подчеркнул, что обращение генерала было непубличным и изначально размещалось в закрытых чатах командиров и бойцов 58-й армии. При этом говоря о самом Попове, Турчак отметил, что «такими командирами Родина может гордиться».

Командующий 58-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-майор Иван Попов служил в войсках Северо-Кавказского округа и окончил академию Генштаба. В 2016 году он также был назначен командиром 33-й отдельной мотострелковой бригады. Информации о том, когда он возглавил 58-ю армию, нет.

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    Константин Лысяков
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