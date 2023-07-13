В Госдуме отреагировали на обращение отстраненного генерала с позывным Спартак

Депутат Госдумы Картаполов заявил, что обращение отстраненного генерала Попова услышали

Обращение отстраненного генерала-майора Ивана Попова с позывным Спартак было услышано, Минобороны решит озвученные им проблемы. Об этом заявил глава комитеты Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с Ura.ru.

По его словам, видеть проблемы и слышать своих подчиненных — это важнейший навык любого начальника. «Поэтому я думаю, что услышали, увидели и будут принимать меры те, кому это положено делать», — сказал Картаполов.

Ранее депутат Госдумы Андрей Гурулев опубликовал заявление Попова, в котором тот утверждает, что был отстранен от службы после заявлений о проблемах в Российской армии. По словам Спартака, он высказал свое мнение «откровенно и предельно жестко», из-за чего вышестоящее руководство увидело в нем опасность и за один день «состряпало приказ министра обороны» об отстранении от службы.

На публикацию заявления Попова отреагировал первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак. По его словам, Гурулев устроил из этого политическое шоу. Сенатор подчеркнул, что обращение генерала было непубличным и изначально размещалось в закрытых чатах командиров и бойцов 58-й армии. При этом говоря о самом Попове, Турчак отметил, что «такими командирами Родина может гордиться».

Командующий 58-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-майор Иван Попов служил в войсках Северо-Кавказского округа и окончил академию Генштаба. В 2016 году он также был назначен командиром 33-й отдельной мотострелковой бригады. Информации о том, когда он возглавил 58-ю армию, нет.