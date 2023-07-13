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13:08, 13 июля 2023Россия

В Госдуме объяснили запрет на самовыгул котов

Депутат Госдумы Бурматов: нарушителям запрета на самовыгул котов может грозить штраф
Начало событий в новости Госдума запретила самовыгул собак и котов в России

Фото: Inja Pavlić / Unsplash

По принятому закону о запрете самовыгула кошек и собак россиянам может грозить штраф, размер которого определят местные власти, они же определят и все связанные с отловом животных процедуры, рассказал «Ленте.ру» депутат Госдумы, первый зампред комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о безнадзорных животных, согласно которому запрещается самовыгул домашних питомцев. В одобренном парламентариями варианте закона «Об ответственном обращении с животными» свободное и неконтролируемое перемещение домашних животных запрещается на всех местах, кроме тех, что одобрены органом местного самоуправления.

При этом запрет на самовыгул котов в первую очередь связан с заботой о самих животных. По словам Бурматова, когда владельцы выпускают их погулять на улицу в больших городах, те оказываются в опасности.

Больше угроз для них. Я бы не рекомендовал никому выпускать котов, потому что, к сожалению, они становятся жертвами других животных, которые могут им очень серьезно навредить. Если любите своего кота, пусть он гуляет под вашим присмотром, или — если есть возможность — отдыхает в пределах вашего жилища

Владимир Бурматов

В случае с собаками же основную опасность представляют сами животные. Бурматов отметил, что проблема безнадзорных собак на улицах касается в первую очередь сельской зоны, а не мегаполисов.

«Вот в Забайкалье каноническая история. Девочка шла из музыкальной школы, ее загрызла стая собак. Думали, бездомные, начали разбираться — а у них хозяйка есть, просто она отпускает их каждый день побегать. Они сами себе добывают пропитание, сбиваются в стаи, а инстинктов у них никто не отменял. Поэтому самовыгул — это зло», — рассказал «Ленте.ру» Бурматов.

Он напомнил, что, согласно законопроекту, российские регионы будут обязаны самостоятельно следить за ситуацией с животными на улицах и выписывать штрафы в зависимости от местных кодексов об административных правонарушениях. Кроме того, Москва дала регионам возможность организовать пункты для размещения отловленных животных, где собаки и кошки будут находиться до тех пор, пока владелец не заберет их и не получит квитанцию об оплате штрафа.

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Контролировать содержание домашних питомцев в таких пунктах временного размещения будут общественные инспекторы Росприроднадзора, которыми имеют право стать любые граждане.

«У нас по закону существуют общественные инспекторы (...) У них есть удостоверения, у них есть полномочия (...) Одно из полномочий этого общественного эксперта — право беспрепятственно попадать на территорию приютов и иных учреждений, где содержится животное», — подытожил депутат.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении законопроект, дающий регионам право самим выбирать меры обращения с бездомными животными и решать их судьбу.

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    Марк Леонов
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