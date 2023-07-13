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08:05, 13 июля 2023Россия

Госдума запретила самовыгул собак и котов в России

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о запрете самовыгула собак и котов
СюжетНаселение России:

Фото: Tamas Tuzes-Katai / Unsplash

Госдума во втором и третьем чтении приняла закон о безнадзорных животных, согласно которому запрещается самовыгул домашних животных. Это следует из сайта системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Изменения вносятся в статью 13 федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который закрепляет требования к содержанию домашних животных. Там говорилось, что запрещается их свободное и неконтролируемое передвижение по проезжей части, в лифтах и дворах многоквартирных домов, а также на детских и спортивных площадках.

В одобренном парламентарии варианте свободное и неконтролируемое перемещение домашних животных запрещается на всех местах, кроме тех, что разрешены органом местного самоуправления для выгула собак и котов.

Помимо этого, документ подразумевает, что регионы вправе сами выбирать меры обращения с бездомными животными и решать их судьбу. Авторы инициативы считают, что новый закон поможет защитить людей от нападений агрессивных бездомных животных, сохранив гуманное отношение к ним.

Ранее правительство России предложило регионам защитить население от бездомных собак самостоятельно. Кабмин одобрил законопроект, который позволит властям регулировать своими законами право на усыпление бродячих животных.

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    Анастасия Шейкина
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