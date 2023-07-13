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00:02, 13 июля 2023Мир

Лавров назвал МУС «псевдосудом»

Глава МИД России Лавров: МУС является «псевдосудом» из-за своей необъективности
СюжетУдар по Каховской ГЭС

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Международный уголовный суд (МУС) является «псевдосудом», который из-за своей необъективности не может считаться легитимным органом, примером этого является отрицание факта причастности Украины к разрушению Каховской ГЭС. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«У нас нет сомнений в ответственности Киева за подрыв Каховской ГЭС. Выходит, киевский режим просит так называемый Международный уголовный суд расследовать преступление, которое он сам и совершил. Такого, наверное, в истории этого "псевдосуда" еще не было», — рассказал министр.

Лавров также напомнил, что Россия сообщала ООН о планах Киева по разрушению Каховской ГЭС еще в октябре прошлого года. «Тогда мы просили генсекретаря [ООН] Антониу Гутерриша сделать все возможное, чтобы предотвратить этот преступный сценарий. Отсутствие реакции со стороны Секретариата ООН закрепило уверенность украинских властей в том, что все им сойдет с рук», — заключил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах Киева подать иск в Международный уголовный суд (МУС) против Москвы в связи с разрушением Каховской ГЭС.

Утром 6 июня Каховская ГЭС в Херсонской области была частично разрушена в результате обстрела. От многочисленных ударов пострадала опора плотины, из-за чего началось стремительное затопление территорий.

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    Виктория Кондратьева
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