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15:58, 13 июля 2023Экономика

Производитель Lego сохранил надежду вернуться в Россию

Baza: датская Lego Group хочет возобновить работу в России и не закрывает офис в стране

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Датская Lego Group хочет возобновить работу в России и поэтому не закрывает офис в стране. О том, что производитель конструкторов сохранил надежду вернуться на местный рынок, сообщает Telegram-канал Baza.

Датский офис заявил о прекращении новых поставок в Россию 3 марта 2022 года. Уже к июню часть магазинов в России приостановила работу. Позже компания сообщила о прекращении коммерческой деятельности в стране и разрыве отношений с Inventive Retail Group, управляющей 81 локальным магазином бренда.

Однако, по данным Baza, несмотря на заявления головного офиса, российское подразделение Lego Group продолжило работу. Утверждается, что в нем работают девять сотрудников, которые заняты борьбой с контрафактом и контактами с госорганами. Издание пишет, что местный офис не закрывают, так как руководство бренда не хочет его ликвидировать и надеется скоро вернуться в Россию.

Бывший партнер Lego Inventive Retail Group открыл вместо сертифицированных магазинов сеть «Мир кубиков». Президент группы Тихон Смыков заявил, что в торговых точках будут представлены конструкторы и аксессуары к ним других производителей, а также развивающие игрушки. Сейчас продукция Lego попадает в Россию по параллельному импорту.

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    Вячеслав Агапов
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