Lego в России станет «Миром кубиков»

Магазины Lego в России откроются под названием «Мир кубиков» 29 сентября

На месте сертифицированных магазинов Lego в России группа компаний Inventive Retail Group запустит сеть «Мир кубиков». Об этом заявил РБК президент группы Тихон Смыков.

Первые магазины — в Москве в ТРЦ «Атриум» и «Авиапарк», а также в Санкт-Петербурге в ТРЦ «Галерея» — откроются под новым брендом 29 сентября. Всего сеть будет состоять из 60 магазинов в более чем 20 российских городах. Все площадки планируют обновить до конца октября текущего года.

По словам Смыкова, в «Мире кубиков» будут представлены также конструктор и аксессуары к ним других производителей, в дальнейшем планируется добавить развивающие игрушки и запустить собственную торговую марку. Продукция Lego будет ввозиться по параллельному импорту.