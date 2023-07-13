Махачев уступил Джонсу в голосовании за звание лучшего бойца года

Ислам Махачев уступил Джону Джонсу в голосовании за звание лучшего бойца ESPYS-2023

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев уступил американцу Джону Джонсу в голосовании за звание лучшего бойца года по версии ESPN. Об этом сообщается на сайте издания.

Всего в число претендентов входили четыре спортсмена. Помимо Джонса и Махачева, в список также попали британец Леон Эдвардс и самая титулованная девушка-боец UFC бразильянка Аманда Нуньес. Церемония награждения 31-й ежегодной премии высоких достижений в спорте ESPYS-2023 прошла в театре «Долби» в Лос-Анджелесе (США). В голосовании приняли участие болельщики.

Махачев — обладатель чемпионского пояса UFC в легком весе. На счету 31-летнего россиянина — 24 победы при одном поражении. В предыдущем бою 12 февраля он победил австралийца Алекса Волкановски единогласным решением судей и впервые защитил чемпионский титул.

Джонс — действующий чемпион UFC в тяжелом весе. В его активе — 27 побед и одно поражение. Еще один поединок с его участием признан несостоявшимся.

