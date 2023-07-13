Месси посетил тренировку «Интер Майами»
Аргентинский нападающий Лионель Месси посетил тренировку «Интер Майами». Об этом стало известно ESPN.
По информации издания, ранее Месси прошел медицинское обследование, после чего прибыл на встречу с будущими одноклубниками. При этом отмечается, что команда североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) отказывается от публикации любых снимков с футболистом до того момента, как будет подписан официальный контракт.
Месси объявил о переходе «Интер Майами» 7 июня. По информации Marca, форвард будет зарабатывать 50-60 миллионов долларов в год.
С 2021 года аргентинец играл за «Пари Сен-Жермен». Его контракт с парижанами был рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард выступал за «Барселону». В составе каталонцев он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.