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22:51, 13 июля 2023Спорт

Месси посетил тренировку «Интер Майами»

Лионель Месси посетил тренировку «Интер Майами» и встретился с будущими одноклубниками

Фото: Thomas Peter / Reuters

Аргентинский нападающий Лионель Месси посетил тренировку «Интер Майами». Об этом стало известно ESPN.

По информации издания, ранее Месси прошел медицинское обследование, после чего прибыл на встречу с будущими одноклубниками. При этом отмечается, что команда североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) отказывается от публикации любых снимков с футболистом до того момента, как будет подписан официальный контракт.

Месси объявил о переходе «Интер Майами» 7 июня. По информации Marca, форвард будет зарабатывать 50-60 миллионов долларов в год.

С 2021 года аргентинец играл за «Пари Сен-Жермен». Его контракт с парижанами был рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард выступал за «Барселону». В составе каталонцев он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

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    Дарья Коршунова
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