Россия завершила наземные испытания «Луны-25»

НПО Лавочкина: наземные испытания станции «Луна-25» завершены

Наземные испытания автоматической межпланетной станции «Луна-25», которая должна стать первой российской миссией на естественный спутник Земли, завершены. Об этом ТАСС сообщили в Научно-производственном объединении (НПО) Лавочкина.

«Все наземные испытания космического аппарата завершены», — сказали в организации.

Согласно «Роскосмосу», специалисты госкорпорации «осмотрели изделие, осуществили сборку и разборку схем, проверили контакты и датчики». «Следующий этап — транспортировка на заправочно-нейтрализационную станцию, где "Луна" будет заправлена топливом и сжатыми газами», — добавили в «Роскосмосе».

В июле госкорпорация сообщила, что автоматическая межпланетная станция «Луна-25» доставлена на космодром Восточный.

В июне ТАСС со ссылкой на туроператора RocketTrip заявил, что запуск «Луны-25» запланирован на 11 августа.