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20:29, 13 июля 2023Россия

В Госдуме назвали примерные сроки рассмотрения проекта о призывном возрасте

Картаполов: Госдума может рассмотреть проект о призывном возрасте на следующей неделе

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Госдума может рассмотреть законопроект о поэтапном повышении призывного возраста на следующей неделе. Об этом заявил глава комитета нижней палаты парламента Андрей Картаполов, чьи слова приводит РИА Новости.

«Может», — ответил депутат на вопрос, может ли законопроект быть рассмотрен во втором чтении на грядущей неделе.

Повысить призывной возраст в декабре 2022 года предложил министр обороны России Сергей Шойгу. Он также отметил, что срочники должны иметь возможность перейти на службу по контракту.

13 марта сообщалось о внесении в парламент законопроекта, изменяющего возрастные рамки призыва на срочную службу в армию. Его авторы предлагают одномоментно поднять предельный возраст с 27 до 30 лет. При этом повышение минимального возраста будет производиться поэтапно.

14 июня Госдума приняла в первом чтении законопроект о поэтапном повышении призывного возраста. В пояснительной записке к документу говорится, что нижний предел призывного возраста предлагается повысить для гарантированного получения гражданами среднего и высшего образования.

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    Никита Абрамов
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