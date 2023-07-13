Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:23, 13 июля 2023Ценности

Россиянам назвали универсальную вещь в летнем гардеробе

Стилист Мария Абабкова назвала белую футболку универсальной вещью в летнем гардеробе

Фото: Mediamodifier / Unsplash

Стилист Мария Абабкова назвала россиянам самый нужный предмет гардероба на лето. Ее комментарий публикует портал «А теперь внимание!».

По словам эксперта, универсальным изделием, которое способно заменить любой верх, является белая футболка или майка. Однако, как утверждает собеседница издания, не каждая вещь будет смотреться удачно. По этой причине она посоветовала обращать внимание на детали, чтобы подобрать идеально подходящий предмет одежды.

«Универсальный топ — это белая футболка или белая майка. Футболка должна быть свободного кроя без принта. Рукава свободные и чуть ниже бицепса. Майка по фигуре недлинная из плотного материала», — уточнила она.

Ранее в июле историк моды Александр Васильев назвал главный тренд лета 2023 года. Специалист рассказал, что популярной тенденцией в текущем сезоне стал тотал деним.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Ештокина
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине заявили о получении кассетных боеприпасов от США

    Россияне раскрыли отношение к одной привычке

    В Белоруссии Протасевича и Сапегу исключили из списка террористов

    НАСА отменило миссию Janus

    Россиянам назвали универсальную вещь в летнем гардеробе

    В России заявили о слиянии ЕС и НАТО на условиях альянса

    Назван главный фактор для укрепления курса рубля

    Снявшим скальп с россиянина мужчинам предъявили обвинение

    Обслуживание китайских машин в России резко подорожало

    Названы основные способы борьбы с борщевиком

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости