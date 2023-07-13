Россиянам назвали универсальную вещь в летнем гардеробе

Стилист Мария Абабкова назвала белую футболку универсальной вещью в летнем гардеробе

Стилист Мария Абабкова назвала россиянам самый нужный предмет гардероба на лето. Ее комментарий публикует портал «А теперь внимание!».

По словам эксперта, универсальным изделием, которое способно заменить любой верх, является белая футболка или майка. Однако, как утверждает собеседница издания, не каждая вещь будет смотреться удачно. По этой причине она посоветовала обращать внимание на детали, чтобы подобрать идеально подходящий предмет одежды.

«Универсальный топ — это белая футболка или белая майка. Футболка должна быть свободного кроя без принта. Рукава свободные и чуть ниже бицепса. Майка по фигуре недлинная из плотного материала», — уточнила она.

Ранее в июле историк моды Александр Васильев назвал главный тренд лета 2023 года. Специалист рассказал, что популярной тенденцией в текущем сезоне стал тотал деним.