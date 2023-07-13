На американских катках появились «офисы Овечкина»

Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» установил «офисы Овечкина» на катках столицы США

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» установил «офисы» капитана команды Александра Овечкина на катках столицы США. Об этом сообщается в Twitter команды.

«Офисом Овечкина» называют левый круг вбрасывания на хоккейной площадке и его ближайшие участки, откуда форвард забросил большое количество шайб. В этих местах на льду появились специальные рисунки в виде шайбы с восьмеркой — игровым номером россиянина. Отмечается, что в Вашингтоне дети любят практиковать броски в стиле Овечкина.

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. На его счету 822 заброшенные шайбы. Отставание от лидирующего в списке канадца Уэйна Гретцки составляет 72 гола.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Все сезоны в Северной Америке он провел за «Вашингтон». Вместе с клубом хоккеист выигрывал Кубок Стэнли в 2018 году.