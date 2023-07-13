На американских катках появились «офисы Овечкина»
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» установил «офисы» капитана команды Александра Овечкина на катках столицы США. Об этом сообщается в Twitter команды.
«Офисом Овечкина» называют левый круг вбрасывания на хоккейной площадке и его ближайшие участки, откуда форвард забросил большое количество шайб. В этих местах на льду появились специальные рисунки в виде шайбы с восьмеркой — игровым номером россиянина. Отмечается, что в Вашингтоне дети любят практиковать броски в стиле Овечкина.
Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. На его счету 822 заброшенные шайбы. Отставание от лидирующего в списке канадца Уэйна Гретцки составляет 72 гола.
Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Все сезоны в Северной Америке он провел за «Вашингтон». Вместе с клубом хоккеист выигрывал Кубок Стэнли в 2018 году.