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16:17, 13 июля 2023Спорт

Российская гандболистка сравнила зарплаты на родине и во Франции

Российская гандболистка Маслова заявила, что во Франции зарплаты выше, чем на родине
Валерия Маслова. Архивное фото

Валерия Маслова. Архивное фото. Кадр: «ПГК ЦСКА» / YouTube

Российская гандболистка Валерия Маслова, выступающая за французский «Брест», сравнила уровень доходов населения на родине и в стране, где она сейчас играет. Об этом сообщает Sport24.

По словам спортсменки, во Франции зарплата на любой работе позволит не голодать. «В России, например, моя мама очень много работает, но у нее проблемы с деньгами постоянно, потому что она — среднестатистический человек, к сожалению, без высшего образования, и это проблема», — отметила Маслова.

Гандболистка добавила, что во Франции большое количество людей не хочет работать из-за высоких пособий. «Здесь пособие, дай бог, чтоб в России такое было, но люди здесь попрошайничают», — отметила Маслова.

22 апреля форвард футбольного клуба «Химки» Илья Садыгов назвал нужную ему для комфортной жизни месячную сумму. «Думаю, в Москве можно спокойно прожить на 100 — максимум 200 тысяч рублей. Если не совершать дорогих покупок и не транжирить, конечно», — рассказал 22-летний футболист.

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    Алексей Гусев
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