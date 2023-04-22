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06:00, 22 апреля 2023Спорт

Футболист клуба РПЛ назвал нужную ему для комфортной жизни месячную сумму

Форвард «Химок» Садыгов рассказал, что для жизни ему нужно 100 тысяч рублей в месяц

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Форвард футбольного клуба «Химки», выступающего в Российской премьер-лиге (РПЛ), Илья Садыгов назвал нужную ему для комфортной жизни месячную сумму. Слова спортсмена приводит «Спорт-Экспресс».

«Думаю, в Москве можно спокойно прожить на 100 — максимум 200 тысяч рублей. Если не совершать дорогих покупок и не транжирить, конечно», — рассказал 22-летний футболист.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды три победы, пять ничьих и 15 поражений. Садыгов выступает в составе команды с 2021 года. В сезоне-2022/2023 нападающий вышел на поле в 16 матчах и отметился одним голом.

В ноябре прошлого года российский голкипер «Байера» Андрей Лунев назвал сумму для комфортной жизни в Германии. «Если не считать расходы на коммуналку и прочее, то 150-200 тысяч рублей. Чтобы нормально жить, чтобы дома было что поесть, чтобы куда-то сходить», — заявил футболист.

Андрей Стрельцов
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