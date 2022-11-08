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15:55, 8 ноября 2022Спорт

Российский голкипер «Байера» назвал сумму для комфортной жизни в Германии

Голкипер «Байера» Андрей Лунев заявил, что для комфортной жизни ему нужно 150 тысяч рублей

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Российский голкипер «Байера» Андрей Лунев назвал сумму для комфортной жизни в Германии. Его слова приводит Sport24.

«Если не считать расходы на коммуналку и прочее, то 150-200 тысяч рублей. Чтобы нормально жить, чтобы дома было что поесть, чтобы куда-то сходить», — заявил футболист. Он отметил, что из-за роста цен аренда жилья в стране также подорожала.

Ранее Лунев рассказал о трудностях при адаптации в Германии. «Не сказать, что прямо печально — нормально. Просто есть две вещи, которые могли бы кардинально все исправить: это игровое время, естественно, и бытовые моменты для семьи», — описал жизнь в Европе спортсмен.

Лунев перешел в «Байер» в июле прошлого года, подписав контракт с командой до 30 июня 2023-го. Россиянин провел в составе клуба три матча во всех турнирах.

Дарья Коршунова
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