Российский голкипер «Байера» рассказал о трудностях при адаптации в Германии

Голкипер «Байера» Андрей Лунев описал жизнь в Германии словами «не сказать, что печально»

Российский голкипер «Байера» Андрей Лунев рассказал об адаптации в Германии. Его слова приводит Sport24.

«Не сказать, что прямо печально — нормально. Просто есть две вещи, которые могли бы кардинально все исправить: это игровое время, естественно, и бытовые моменты для семьи», — описал жизнь в Европе спортсмен.

Лунев также объяснил, как справлялся с бытовыми трудностями при переезде. «Практически всем занимался самостоятельно. Но в клубе есть люди, которые помогают — и с правами, и с квартирой», — поделился голкипер.

Лунев перешел в «Байер» в июле прошлого года, подписав контракт с командой до 30 июня 2023-го. Россиянин провел в составе клуба один матч в Лиге Европы, в котором пропустил один мяч. Вместе с петербургским «Зенитом» голкипер трижды становился чемпионом России.

С 2017-го по 2021 год Лунев представлял «Зенит». Вместе с сине-бело-голубыми вратарь трижды становился победителем Российской премьер-лиги (РПЛ). За сборную России футболист провел семь матчей.