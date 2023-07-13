В Пентагоне высказались по поводу поставок F-16 Украине

Пентагон: предоставление Украине истребителей F-16 сейчас было бы несвоевременно

В Пентагоне заявили, что предоставление Украине истребителей F-16 сейчас было бы несвоевременно. Об этом рассказал директор операций объединенного штаба ведомства Дуглас Симс во время брифинга.

«Условия для размещения F-16, возможно, не идеальны», — высказался он.

По его мнению, это связано в том числе с обширными возможностями России в сфере ПВО.

7 июля координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в беседе с CNN допустил, что Штаты передадут Украине истребители F-16 до завершения конфликта.

По его словам, эти истребители никогда не рассматривались как оружие для контрнаступления.

В начале месяца в НАТО отказались поставлять Киеву F-16 до завершения контрнаступления. Председатель военного комитета Североатлантического альянса Роб Бауэр отметил, что обучение солдат ВСУ управлению истребителями, а также обеспечение логистической организации для самолетов возможны только после контрнаступления.