Путин высказался о гарантиях безопасности для Украины

Президент Путин заявил, что Россия не против обсуждения гарантий безопасности для Украины

Россия не против обсуждения гарантий безопасности для Украины. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин».

По словам президента, любая страна имеет право на обеспечение собственной безопасности, выбирая подходящий для этого способ.

«Есть только одно ограничение. Оно связано с тем, что, достигая безопасности одной страны, не должны создаваться угрозы для другой страны», — подчеркнул он.

На саммите в Вильнюсе генсек альянса Йенс Столтенберг объявил о создании Совета Украина — НАТО. Он также заявил, что гарантии безопасности для Украины со стороны стран альянса важны, но поставки оружия Киеву сейчас «являются вопросом выживания», поэтому они важнее, чем другие аспекты сотрудничества.

В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов отметил, что Киев считает важными гарантии безопасности от стран G7, владеющих ядерным оружием.