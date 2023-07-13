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19:12, 13 июля 2023Бывший СССР

Путин высказался о гарантиях безопасности для Украины

Президент Путин заявил, что Россия не против обсуждения гарантий безопасности для Украины
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Александр Казаков / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Россия не против обсуждения гарантий безопасности для Украины. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин».

По словам президента, любая страна имеет право на обеспечение собственной безопасности, выбирая подходящий для этого способ.

«Есть только одно ограничение. Оно связано с тем, что, достигая безопасности одной страны, не должны создаваться угрозы для другой страны», — подчеркнул он.

На саммите в Вильнюсе генсек альянса Йенс Столтенберг объявил о создании Совета Украина — НАТО. Он также заявил, что гарантии безопасности для Украины со стороны стран альянса важны, но поставки оружия Киеву сейчас «являются вопросом выживания», поэтому они важнее, чем другие аспекты сотрудничества.

В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов отметил, что Киев считает важными гарантии безопасности от стран G7, владеющих ядерным оружием.

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    Варвара Кошечкина
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