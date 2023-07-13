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23:58, 13 июля 2023Россия

Путин предлагал командирам ЧВК «Вагнер» служить под руководством Седого

Президент России Путин предлагал командирам ЧВК «Вагнер» служить под руководством Седого
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин предлагал командирам частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» служить под руководством Седого. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что под началом командира с позывным Седой бойцы «Вагнера» служили последние 16 месяцев. «Все они могли собраться в одном месте и продолжать служить. (...) Ими руководил бы тот же человек, который был их реальным командиром все это время», — сказал российский лидер.

Ранее Путин сообщил подробности встречи с бойцами ЧВК. На встрече было 35 человек. В ходе встречи российский лидер дал оценку того, что бойцы ЧВК «Вагнер» сделали на поле боя и в ходе событий 24 июня.

В конце июня российский лидер предложил сотрудникам ЧВК заключить контракт с Минобороны РФ в качестве одного из возможных вариантов будущего после провала мятежа.

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    Марина Совина
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