Президент России Путин предлагал командирам ЧВК «Вагнер» служить под руководством Седого

Президент России Владимир Путин предлагал командирам частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» служить под руководством Седого. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что под началом командира с позывным Седой бойцы «Вагнера» служили последние 16 месяцев. «Все они могли собраться в одном месте и продолжать служить. (...) Ими руководил бы тот же человек, который был их реальным командиром все это время», — сказал российский лидер.

Ранее Путин сообщил подробности встречи с бойцами ЧВК. На встрече было 35 человек. В ходе встречи российский лидер дал оценку того, что бойцы ЧВК «Вагнер» сделали на поле боя и в ходе событий 24 июня.

В конце июня российский лидер предложил сотрудникам ЧВК заключить контракт с Минобороны РФ в качестве одного из возможных вариантов будущего после провала мятежа.