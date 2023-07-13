Стало известно о шантаже Зеленского на саммите НАТО

NYT: Зеленский угрожал не явиться на первое заседание совета Украина-НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский шантажировал НАТО. Об этом сообщает американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источник.

Как стало известно изданию, украинский лидер угрожал не явиться на первое заседание совета Украина-НАТО. Собеседник NYT уточнил, что подобные заявления звучали вечером во вторник 11 июля.

Ранее лидеры стран-членов НАТО призвали президента Украины Владимира Зеленского успокоиться после того, как он раскритиковал отсутствие временных рамок для приглашения Киева в альянс и его членства в объединении, подчеркнув, что это похоже на отсутствие готовности принять Украину в состав НАТО. При этом президент США Джо Байден счел, что его украинский коллега Владимир Зеленский остался удовлетворенным после саммита НАТО, который прошел в Вильнюсе.