Президент Турции Эрдоган призвал НАТО снять ограничения с Анкары на продажу оружия

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал союзников по НАТО снять ограничения с Анкары на продажу оружия, передает Reuters.

По его словам, турецкие министры проведут дополнительные переговоры с американскими коллегами по вопросу продажи истребителей F-16. Кроме того, он сказал, что лидеры Европейского союза (ЕС) положительно оценивают возможность возобновления процесса вступления Турции в объединение.

«После позитивных шагов, которые мы увидим со стороны Евросоюза, мы начнем работу по выполнению данных нами обещаний», — подчеркнул политик после того, как дал согласие на прием Швеции в НАТО.

Ранее стало известно о решении президента США Джо Байдена передать Турции американские истребители F-16. До этого такие условия раскрыла колумнист газеты The Wall Street Journal. Она предположила, что турецкий политик попросил у Байдена ускорить поставки F-16 в обмен на ратификацию договора Швеции о вступлении в НАТО.