Сейсмолог предупредил об угрозе цунами из-за возможного землетрясения в Стамбуле

Сейсмолог Эйидоган предупредил о возможности мощного землетрясения и цунами в Стамбуле

Член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган сообщил, что в городе существует риск цунами в случае мощного землетрясения, ряд районов может затопить. Слова профессора сейсмологии приводит РИА Новости.

Как отметил собеседник агентства, во многих районах Стамбула на набережных уже вывешены планы эвакуации в случае цунами. Также он указал, что в 2019 году был подготовлен план с учетом возможных рисков природных катастроф и устранения их последствий в крупном турецком городе.

«Разработана и опубликована в интернете карта по каждому из 39 районов города, каждому побережью с оценкой риска цунами, какая часть территории может оказаться под водой», — сказал Эйидоган, отметив, что в некоторых районах речь идет о том, что под водой может оказаться до полутора километров территории вглубь суши. Море затопит территории на полтора километра вглубь и нанесет значительный урон.

По оценкам ученых, в случае цунами у жителей города будет от пяти до 20 минут до прихода волн.

Ранее сообщалось, что жители Дагестана почувствовали отголоски землетрясения, произошедшего в ста километрах от Дербента в сторону Азербайджана. О толчках магнитудой 5,7 стало известно 3 июля. Эпицентр находился в Каспийском море.