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15:57, 13 июля 2023Мир

Столтенберг заявил о заинтересованности НАТО территорией Швеции

Генсек НАТО Столтенберг: вся территория Швеции представляет интерес для альянса

Фото: Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу SVT заявил, что вся территория Швеции географически представляет интерес для альянса.

Отвечая на вопрос, какая именно часть страны представляет особенную важность для НАТО, генсек заявил, что интерес представляет вся Швеция. Кроме того, Столтенберг выразил уверенность, что королевство в скором времени станет членом альянса и «внесет значительный вклад» в его работу.

«У Швеции сильная, профессиональная, хорошо обученная оборона и важное расположение на Балтийском море», — сказал он, отметив, что после вступления Финляндии и Швеции планирование НАТО изменится, и ВВС северных стран будут действовать вместе.

На фоне украинского конфликта в мае 2022 года Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО. 4 апреля 2023 года Финляндия официально стала членом блока. При этом глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал согласие на прием Швеции в альянс только 11 июля.

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