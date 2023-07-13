Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Урал
3:0
Завершен
Нефтчи Ф
Товарищеские матчи (клубы) - 2023|Товарищеские матчи
Арарат-Армения
1:1
Завершен
Эгнатия
Лига конференций|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
Нюрнберг
1:1
Завершен
Арсенал
Товарищеские матчи (клубы) - 2023|Товарищеские матчи
Алашкерт
1:1
Завершен
Арсенал Тв
Лига конференций|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
Железничар
0:0
1-й тайм
live
Динамо Мн
Лига конференций|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
21:45, 13 июля 2023Спорт

МОК рассказал о найденной золотой середине в вопросе допуска россиян на турниры

МОК рассказал, что нашел золотую середину в вопросе допуска россиян на соревнования

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Международный олимпийский комитет (МОК) сделал заявление о возвращении россиян на турниры. Оно приводится на сайте.

В МОК сочли, что нашли золотую середину в вопросе допуска спортсменов на соревнования. «В России еще до публикации рекомендаций МОК называли "агентами США". Представители Украины сочли рекомендации МОК неприемлемыми, а МОК изобразили как "поддерживающий русских"», — отметили негативную реакцию с обеих сторон в организации и назвали обе позиции диаметрально противоположными миссии МОК и Олимпийской хартии.

«МОК здесь для того, чтобы поддержать спортсменов всего мира в осуществлении их олимпийской мечты», — подчеркнуто в заявлении и объяснено, что Олимпийское движение твердо придерживается своих ценностей объединения мира в соревнованиях.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с Вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян и белорусов от турниров по рекомендации МОК.

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Коршунова
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме назвали примерные сроки рассмотрения проекта о призывном возрасте

    Следователи прокомментировали расследование по найденному в Белом доме кокаину

    МОК рассказал о найденной золотой середине в вопросе допуска россиян на турниры

    Украинский посол не увидел в Германии признаков усталости от конфликта

    Президент Финляндии высказался о возможном размещении базы США

    Семья 100-летней женщины раскрыла секрет ее долгой жизни

    Названы причины ночного голода и способы избавиться от него

    Шольц заявил о нежелании пойти с Путиным в поход по Альпам

    В турецкой провинции произошло землетрясение

    Захарова рассказала об ответе РФ в случае применения ВСУ кассетных боеприпасов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости