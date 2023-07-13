МОК рассказал о найденной золотой середине в вопросе допуска россиян на турниры

МОК рассказал, что нашел золотую середину в вопросе допуска россиян на соревнования

Международный олимпийский комитет (МОК) сделал заявление о возвращении россиян на турниры. Оно приводится на сайте.

В МОК сочли, что нашли золотую середину в вопросе допуска спортсменов на соревнования. «В России еще до публикации рекомендаций МОК называли "агентами США". Представители Украины сочли рекомендации МОК неприемлемыми, а МОК изобразили как "поддерживающий русских"», — отметили негативную реакцию с обеих сторон в организации и назвали обе позиции диаметрально противоположными миссии МОК и Олимпийской хартии.

«МОК здесь для того, чтобы поддержать спортсменов всего мира в осуществлении их олимпийской мечты», — подчеркнуто в заявлении и объяснено, что Олимпийское движение твердо придерживается своих ценностей объединения мира в соревнованиях.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с Вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян и белорусов от турниров по рекомендации МОК.