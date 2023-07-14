Экстрадированный из Эстонии россиянин отказался признать вину в суде США

Экстрадированный из Эстонии россиянин Конощенок не признал вину в суде США

Экстрадированный из Эстонии россиянин Вадим Конощенок не признал вину в суде США. Об этом передает РИА Новости, ссылаясь на офис прокурора в Нью-Йорке.

Представитель прокуратуры отметил, что Конощенок заявил о своей невиновности. Россиянин остается под стражей, выход под залог ему не предложили. Ожидается, что следующее заседание суда, по его информации, запланировано на 31 июля.

Ранее задержанного в Эстонии россиянина экстрадировали в США. В посольстве России в Эстонии опровергли сведения, что Конощенок якобы является сотрудником ФСБ.

14 декабря 2022 года Министерство юстиции США заподозрило пятерых россиян и двух американцев в приобретении продукции военного и двойного назначения для России в обход санкций. Подпольная сеть Serniya якобы работала под руководством российских спецслужб для закупки передовой электроники и сложного испытательного оборудования для российского военно-промышленного комплекса и научно-исследовательского сектора.