Задержанного в Эстонии россиянина экстрадировали в США

Минюст США заявил об экстрадиции россиянина Конощенка из Эстонии в Нью-Йорк

Гражданин России Вадим Конощенок, задержанный ранее в Эстонии, экстрадирован в США. Об этом заявили в офисе федерального прокурора по восточному округу Нью-Йорка, передает ТАСС.

Отмечается, что россиянин предстанет перед судом в пятницу, 14 июля.

Ранее в посольстве России в Эстонии опровергли сведения, что Конощенок якобы является сотрудником ФСБ. «Конечно, [подобные утверждения это] не более чем фантазии», — заключили представители дипмиссии.

14 декабря прошлого года Министерство юстиции США заподозрило пятерых россиян и двух американцев в приобретении продукции военного и двойного назначения для России в обход санкций. По данным американских властей, подпольная сеть Serniya якобы работала под руководством российских спецслужб для закупки передовой электроники и сложного испытательного оборудования для российского военно-промышленного комплекса и научно-исследовательского сектора.

В случае если суд признает подозреваемых виновными, им грозит до 30 лет лишения свободы.