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21:01, 14 декабря 2022Бывший СССР

Посольство России отреагировало на арест россиянина в Эстонии по запросу США

Посольство РФ назвало фантазиями данные о работе в ФСБ арестованного в Эстонии россиянина

Фото: Stiopa / Wikimedia

Информация о том, что задержанный в Эстонии по запросу США россиянин Вадим Конощенок якобы является сотрудником Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, не соответствует действительности. Так на задержание гражданина России отреагировали в посольстве РФ в Эстонии, передает РИА Новости.

«Сразу же появились инсинуации в прессе, что Вадим Конощенок якобы является сотрудником ФСБ, что, конечно, не более чем фантазии», — говорится в сообщении посольства.

В дипмиссии в Таллине также отметили, что, согласно сообщениям местных СМИ, Конощенок якобы вместе с четырьмя россиянами и двумя американцами пытался осуществить экспорт в США электронных компонентов для разработки ядерного и гиперзвукового оружия. «Абсурдный характер таких обвинений очевиден», — подчеркнули в посольстве.

Ранее сообщалось что Конощенка сочли сотрудником российской разведки, однако доказательств тому предоставлено не было. Его экстрадиции из Эстонии добиваются США.

14 декабря власти Эстонии подтвердили арест гражданина России Вадима Конощенка по запросу США. Отмечалось, что россиянина подозревают в закупках продукции военного и двойного назначения в обход санкций. Проживающего в Эстонии Вадима Конощенка задержали по запросу Минюста Соединенных Штатов 6 декабря.

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Варвара Кошечкина
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