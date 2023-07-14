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14:40, 14 июля 2023Спорт

Стала известна причина задержки презентации Фернандеса в «Зените»

«Мутко против»: «Зенит» откладывает презентацию Фернандеса из-за лишнего веса игрока

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Стала известна причина задержки презентации бразильского защитника Марио Фернандеса в «Зените». Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

По данным источника, руководство команды приняло решение отложить представление игрока, потому что его физическая форма «оставляет желать лучшего». Отмечается, что в данный момент футболист усиленно старается избавиться от лишнего веса.

6 июля журналист Иван Карпов заявил, что 32-летний бразилец договорился с петербургской командой о двухлетнем контракте. Сообщалось, что в «Зените» Фернандес будет получать 2,5 миллиона евро за сезон, в то время как ЦСКА был готов предложить только 1,5 миллиона.

Права на Фернандеса принадлежат ЦСКА. В 2023 году защитник играл в аренде за бразильский «Интернасьонал», однако 21 апреля досрочно покинул клуб по личным причинам.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 года. В составе команды он трижды выигрывал чемпионат России. С 2017 года защитник привлекался к матчам за сборную России, вместе с которой дошел до четвертьфинала чемпионата мира-2018.

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    Андрей Стрельцов
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