В Кремле прокомментировали встречу Путина с командирами «Вагнера»

Песков: Кремль дал всю возможную информацию о встрече Путина с командирами «Вагнера»

Кремль предоставил всю возможную информацию о встрече президента России Владимира Путина с командирами ЧВК «Вагнер», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

О состоявшейся встрече президента с руководством ЧВК стало известно в понедельник, 10 июля.

По словам Пескова, относительно встречи была предоставлена та информация, «которую было возможно дать». Иные подробности общения Путина с командирами Вагнера не раскрываются, добавил он.

Путин принял в Кремле командиров ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина 29 июня. Позднее глава государства раскрыл детали прошедшей встречи. Президент напомнил, что юридически ЧВК «Вагнер» не существует, поскольку создание организаций этого типа не предусмотрено российским законодательством.

