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19:20, 14 июля 2023Спорт

Костомаров сделал новое обращение к поклонникам

Олимпийский чемпион Роман Костомаров поблагодарил подписчиков за поддержку

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров в своем Telegram-канале сделал новое обращение к поклонникам.

Спортсмен поприветствовал подписчиков и поблагодарил их за поддержку и добрые пожелания. «Это очень вдохновляет, помогает бороться и идти дальше», — написал он.

6 июля 46-летнего Костомарова выписали из клиники. Фигурист опубликовал ролик, на котором прощается с персоналом больницы и благодарит врачей за спасенную жизнь.

Фигурист был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. Врачи ампутировали фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой.

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    Анастасия Борисова
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