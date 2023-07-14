Костомаров сделал новое обращение к поклонникам

Олимпийский чемпион Роман Костомаров поблагодарил подписчиков за поддержку

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров в своем Telegram-канале сделал новое обращение к поклонникам.

Спортсмен поприветствовал подписчиков и поблагодарил их за поддержку и добрые пожелания. «Это очень вдохновляет, помогает бороться и идти дальше», — написал он.

6 июля 46-летнего Костомарова выписали из клиники. Фигурист опубликовал ролик, на котором прощается с персоналом больницы и благодарит врачей за спасенную жизнь.

Фигурист был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. Врачи ампутировали фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой.

